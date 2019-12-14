Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'u telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan Tebbun’a başarı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cezayir'deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.
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