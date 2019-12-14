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Başkan Erdoğan, Cezayir 'nı tebrik etti

Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti

14.12.2019, 22:57

Başkan , Cezayir'in yeni seçilen 'u telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan Tebbun’a başarı dileklerini iletti.

Başkan Cezayir'deki seçim sonuçlarına göre yeni cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'u tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

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