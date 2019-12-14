Cani kocaya ilk ceza

Manisa’da ayrılmak istediği eşi tarafından sokak ortasında vurulan ve bir bacağı kesilen yazar Sibel Köse’nin eşi Mustafa Köse tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlalden 10 ay hapis cezası aldı

Manisa'da kendisinden ayrılmak isteyen karısı yazar Sibel Köse'yi sokak ortasında vurarak bir bacağının kesilmesine neden olan Mustafa Köse ilk cezayı tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlalden aldı. Köse'ye 10 ay hapis cezası verildi. Yozgat'ta yaşarken eşinin şiddetinden kaçıp Manisa'ya arkadaşının yanına sığınan Sibel Köse, 12 yıllık evliliğinin ardından yeni bir hayata başlamak istedi. Eşine boşanma davası açan Sibel Köse, tehditlerle karşı karşıya kaldı. Mustafa Köse, eşinin peşini bırakmadı ve Manisa'ya gelip Sibel Köse'yi takip etmeye başladı.



YARGILANMAYA BAŞLADI

Bir yandan tehditlerini sürdüren koca, 19 Temmuz akşamı, Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. Mustafa Köse, eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırgan koca kaçarken Sibel Köse, hastaneye kaldırıldı.

BİR DAVA DAHA AÇILDI

Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Mustafa Köse, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı. Sibel Köse'yi vurmadan önce arkadaşıyla birlikte kaldığı eve zorla giren ve eşini tehdit eden Mustafa Köse hakkında bir dava daha açıldı. Konut dokunulmazlığını ihlal ve tehdit suçlarından hakim karşısına çıkan Mustafa Köse, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' suçundan 5 ay, 'tehdit' suçundan da 5 ay olmak üzere toplam da 10 ay hapis cezasına karar verdi.



'BENİM İÇİN YETERLİ DEĞİL'

Duruşma sonrası konuşan Sibel Köse, verilen cezanın çok az olduğunu söyledi. Sibel Köse, "Bu ceza kesinlikle yeterli değildi. Hakim karşısında bile sürekli sırıtan bir insan bu. Kendisini bilmeyen, sürekli şiddete meyilli kişiye bu ceza yeterli değil. Bu şahsın tüm bu yaptığı tehditler karşısında verilen bu ceza, benim için ceza değildir" dedi.

NERMİN UÇTU