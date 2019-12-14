Hayvanlardaki bakteriden yeni antibiyotik ürettiler

Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinin keşfettiği yeni ilaç sayesinde, antibiyotik türlerine karşı dirençli hale gelen zararlı bakteriler vücutta yok edilebilecek

KAZIM YÖRÜKCE

Türk bilim insanlarının başarılı çalışmaları artarak sürüyor. Bunun son örneklerinden biri de Aydın'da yaşandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenleri, bakteriden üretilen yeni bir antibiyotik türü bularak büyük yankı uyandırdı.

YENİ KEŞFEDİLDİ

Keşfedilen yeni ilaç sayesinde, diğer antibiyotik türlerine karşı dirençli hale gelen zararlı bakteriler vücutta yok edilerek ölümcül enfeksiyon hastalıklarının önüne geçilecek. Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Hazır, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Çakmak ve Merkez Araştırma Laboratuvarında görev yapan Öğretim Görevlisi Dr. Harun Çimen'in de aralarında bulunduğu bir grup bilim insanı, bakteri genlerinin çalışmasını kontrol altına alan ve kapalı genleri aktif hale getirerek yeni biyomoleküllerin sentezlenmesini sağlayan bir yöntem geliştirdi.

HASTALARA UMUT OLDU

Toprakta yaşayan mikroskobik hayvanlarda bulunan bakterilerden üretilen yeni antibiyotik ile antibiyotiklere karşı direnç kazanan zararlı bakterilerin yok edilmesi planlanıyor.



ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM

BULUŞUN bilim tarihinde önemli bir adım olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Hazır, "İnsanları tehdit eden ve bilinen tüm antibiyotiklere dirençli olan bakterilere karşı bu yöntemle etkin yeni ilaçların keşfedilmesi mümkün olacak" dedi.



TÜRK DOKTORDAN KANSERE BÜYÜK DARBE

Yöneticiliğini Dr. Ali Ertürk'ün yaptığı Münih'teki Enstitü, en küçük kanser hücrelerinin tespitini sağlayan yeni algoritma geliştirdi

Çalışmalarıyla ismini dünyaya duyuran Türk doktor Ali Ertürk, ekibi ile birlikte kanser hücreleri, gelişimi ve ilaçlarla etkileşimini en detaylı şekilde gösteren bir görüntüleme teknolojisi geliştirdi.

DETAYLI İNCELEME

Ertürk, bu teknoloji sayesinde biyopsi ile alınan doku veya parçaların çok daha detaylı incelenebileceğini ve kişiye özgü etkili ilaçların geliştirilebileceğini söyledi. Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteren ve yöneticiliğini Dr. Ali Ertürk'ün yaptığı Helmholtz Merkezi Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü, en küçük kanser hücrelerinin tespitini sağlayan DeepMACT adında yeni derin öğrenme tabanlı algoritma geliştirdi. Tamamen şeffaflaştırılan doku veya denekte en küçük kanser hücresinin tespitini yapabilen sistem, kanser ve kanser ilaçları araştırma ve geliştirmeleri için büyük bir umut niteliğinde. Algoritma, metastazları manuel olarak yapılan tespit yönteminden 300 kat hızlı yapabiliyor.

GELİŞİMİ İZLENİYOR

Dr. Ali Ertürk, "Bunun temelinde geliştirdiğimiz görüntüleme teknikleri var. Dokuları şeffaf hale getiriyoruz. Lazerli tarama yapan mikroskoplarla bunu tarayoruz ve gelişimini izleyebiliyoruz" dedi.