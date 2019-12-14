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İki kantinde şırıngalı çikolata tespit edildi

İki kantinde şırıngalı çikolata tespit edildi
Giriş Tarihi: 14.12.2019

ve 'da, şırıngalı çikolata nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan Başkanı , kentteki 800 okulun kantin işletmecileriyle tek tek iletişime geçtiğini, söz konusu üründen 2 okulda bulunduğu tespit edilip, derhal toplatıldığını söyledi.

ANKARA ve Diyarbakır'da, şırıngalı çikolata nedeniyle 2 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine açıklama yapan İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, kentteki 800 okulun kantin işletmecileriyle tek tek iletişime geçtiğini, söz konusu üründen 2 okulda bulunduğu tespit edilip, derhal toplatıldığını söyledi.

KESİNLİKLE SATILMIYOR
Olaylardan derin üzüntü duyduğunu söyleyen İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, İzmir'deki 800 okul kantinin işletmecisiyle tek tek iletişime geçtiğini belirtti. Topçu, "Görüşmelerimizde iki okulun kantininde şırınga çikolatalardan satıldığını öğrendik. Gereken yapıldı ve bu ürünler derhal toplatıldı. Şırıngalı çikolata İzmir'deki hiç bir okul kantininde satılmıyor" dedi.

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