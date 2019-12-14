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'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak etti

Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti

14.12.2019, 18:13

'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisine yazılan trafik cezasını ve polisleri yola oturarak etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akçakmak yolunda sepetli motosikletle seyir halinde olan , yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyeti bulunmadığı tespit edilen Akça'ya 2 bin 56 lira ceza kesildi, motosikleti çekiciyle kaldırıldı.

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