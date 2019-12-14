Sarnıç’taki 2B arazi sahiplerine müjde

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Gaziemir Sarnıç’ta yılardır süren 2B arazi sahiplerinin sorununun çözüldüğünü ifade etti

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Gaziemir Sarnıç bölgesinde yıllardır süren 2B arazi sahiplerinin sorununun çözüldüğünü açıkladı. Bölgedeki 2B arazilerini kullanan, üstünde ev ve işyeri inşa ettikten sonra yıllardır ikamet eden vatandaşların uzun yıllardır süren haklı tapu mücadelesinin mutlu sonla noktalandığını belirten Nasır, hükümet olarak gerekli adımların atıldığını söyledi.

DEVİRLERİ YAPILACAK

Hak sahiplerine satışların yapılmasıyla ilgili tebligatların gönderilmeye başlandığını hatırlatan Nasır, "3 aylık ödeme süresi sonrasında satış işlemleri sonuçlandırılarak hak sahiplerine tapu devirleri yapılacak" dedi. Diğer yandan Yakaköy, Çiçekli Köy, Beşyol ve Karaçam Köylerinde bulunan 2B taşınmazlarının kadastro güncelleme çalışmaların da sonuçlandırıldığını kaydeden Nasır, bedellerle ilgili çalışmaların tamamlanarak söz konusu taşınmazların vatandaşlara satılması için müjdenin kısa zamanda verileceğini sözlerine ekledi.

ÇÖZÜME KAVUŞTU

NASIR, "Vatandaşın kanayan yarası haline gelen soruna seçimlerin ardından hükümet olarak gerekli hassasiyeti gösterdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da bu süreçte vatandaşlarımızın sorununun çözümü için büyük bir mesai harcadı. Büyük bir sorun da hükümetimiz tarafından çözüme kavuşturuldu" dedi.