Sokak ortasında 9 kurşun

İzmir’in Tire ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından sokakta 9 el ateş edilerek tabancayla vurulan 29 yaşındaki Erdal Kıran, yaşamını yitirdi

İzmir'in Tire ilçesinde, sokak ortasında korkunç bir cinayet işlendi. Kimliği belirsiz kişi tarafından sokakta 9 el ateş edilerek tabancayla vurulan 29 yaşındaki Erdal Kıran, yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay; dün saat 18.15 sularında, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşıda kalabalığın arasından yürümekte olan 29 yaşındaki Erdal Kıran'a, yaklaşan kimliği meçhul bir kişi iddiaya göre elindeki silahla ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermilerle yere yığılan talihsiz gencin yardımına vatandaşlar koştu. Hastaneye kaldırılan Erdal Kıran'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.



29 yaşındaki Erdal Kıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SALDIRGAN ARANIYOR

İddiaya göre 9 el ateş ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı kayıplara karıştı. Derhal harekete geçen Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor

FATİH ŞENDİL