13 aylık kaçış Denizli’de son buldu

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018'de boşanma kararı aldı. Efimova, Irmak Liona (5) ve Edgar (4) isimli çocuklarını yanına alıp Antalya'ya yerleşti.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018'de boşanma kararı aldı. Efimova, Irmak Liona (5) ve Edgar (4) isimli çocuklarını yanına alıp Antalya'ya yerleşti. Efimova 28 Kasım 2018'de polise giderek çocukları ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri 2 önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Bekir A'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesinin Karahayıt Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı eve düzenledikleri baskında 13 aydır kayıp olan Irmak Liona ve Edgar'ı buldu.

SEBAHATTİN ALP