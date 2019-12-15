Çay ocağı kumarhane çıktı

İZMİR’İN Bornova ilçesinde, bir sendikaya yönelik kumar baskının ardından 101 kişi hakkında işlem yapan jandarma, bu kez ilçede bulunan bir çay ocağına baskın yaptı.
İZMİR'İN Bornova ilçesinde, bir sendikaya yönelik kumar baskının ardından 101 kişi hakkında işlem yapan jandarma, bu kez ilçede bulunan bir çay ocağına baskın yaptı. Jandarma ekipleri, kumar oynayan 67 kişiye daha işlem yaptı. İşletme sahibi S.K. isimli şahıs hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı. Ekipler tombala kumarı oynanmasında kullanılan 5 farklı materyale de el koydu.
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