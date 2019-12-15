Dayakçı bakıcı ‘korkak’ çıktı

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde yaşayan Çetin Başak'ın (45), farklı sağlık sorunları bulunan 3 çocuğundan birini dövdüğü ortaya çıkınca, evdeki 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E. (45) adlı bakıcı kadın, Başak'ın kendisine yönelik şiddet, hakaret ve tehdit gibi eylemlerde bulunabileceğini öne sürerek, koruma kararı verilmesini talep etti.

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde yaşayan Çetin Başak'ın (45), farklı sağlık sorunları bulunan 3 çocuğundan birini dövdüğü ortaya çıkınca, evdeki 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E. (45) adlı bakıcı kadın, Başak'ın kendisine yönelik şiddet, hakaret ve tehdit gibi eylemlerde bulunabileceğini öne sürerek, koruma kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de 1 ay süreyle yaklaşmama kararı verdi. Kararda, "Çetin Başak'ın A.E'nin yaşadığı ev ile işyerine yaklaşmaması" ifadeleri yer aldı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ

KARŞIYAKA Adliyesi'nde karara itiraz eden Başak, "Kalacak yeri olmadığını söylediği için evime aldım. Aldığıma bin pişman oldum. Hem çocuklarımı dövdü hem paramı çaldı. Şimdi de koruma kararı aldırdı. Ben bu kadından şikayetçiyim. Yetkililerden olayı araştırmalarını ve bu kadın hakkında gereken kararı vermelerini istiyorum" dedi.