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Dereye düşen kadın kurtarıldı

Dereye düşen kadın kurtarıldı
Giriş Tarihi: 15.12.2019

'İN Konak ilçesinde 'ne düşen kadın kurtarıldı. Olay önceki gece ilçeye bağlı 'nde meydana geldi. Melez Deresi kenarında yürüyen S.H (55), dengesini kaybederek dereye düştü.

İZMİR'İN Konak ilçesinde Melez Deresi'ne düşen kadın kurtarıldı. Olay önceki gece ilçeye bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Melez Deresi kenarında yürüyen S.H (55), dengesini kaybederek dereye düştü. İmdat seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun uğraşı neticesinde sedyeye bağlanarak düştüğü yerden çıkarılan talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı.
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