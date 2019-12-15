En baba mutluluk

İzmir’de dolabın üzerine devrilmesi sonucu omuriliği kırılan ve bu süreçte babasının sırtında hastaneye götürülen 35 yaşındaki Meltem Güngör, yeniden yürümeye başladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Meltem Güngör, 2017 yılında evinde temizlik yaptığı sırada üzerine dolap devrildi. Omuriliği kırılan Güngör, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi ancak doktorları ailesine kızlarının yeniden ayağa kalkıp yürümesinin zor olacağını söyledi.



ÜMİTSİZ OLMADILAR

Bu habere üzülen ancak ümitsizliğe kapılmayan aile, hekimlerin verdiği reçeteye harfiyen uydu. Güngör'ün tekerlekli sandalyeye mahkum olmasını kabullenemeyen baba Önal Irım (65), tekrar yürümek isteyen kızının mücadelesine ortak oldu. Tedavi sürecinde evladının sosyal hayattan kopmaması ve moral bulması amacıyla onu sık sık dışarıda gezdiren, parklara götüren baba, kızını çoğu zaman sırtında taşıdı.



ADIM ATMAYA BAŞLADI

Baba Irım, kızını Eylül ayında Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Meltem Güngör'ün yanından hiç ayrılmayan fedakar baba, kızının bir an önce ayağa kalkması için hastanedeki fizik tedavi yöntemlerini evinde de uyguladı. Yaklaşık 3 aydır babasının desteğiyle fizik tedavi çalışmalarını sürdüren Güngör, 2 yıl sonra yeniden ilk adımlarını atmayı başardı. Yeniden yürümenin sevincini yaşayan Meltem Güngör, "Babam yürümeyen ayaklarım oldu. Onun azmi yeniden yaşama tutunmamı sağladı" dedi.