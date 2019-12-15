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’in çöp sorunu meclis gündeminde

Gaziemir’in çöp sorunu meclis gündeminde
Giriş Tarihi: 15.12.2019

’li meclis üyesi , çöp toplamada aksamalar yaşandığını belirtirken Başkanı ise, “Çöple ilgili hiçbir sorun yok” dedi

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Gaziemir'de taşeron firmanın çöp toplama hizmetini durdurması nedeniyle yaşanan çöp sorunu gündeme geldi. AK Parti'li meclis üyesi Ali Gönen çöp toplamada aksamalar yaşandığını belirtirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ilçe belediyelerin desteğiyle sorununun kalmadığını belirtti.

ÖDEME YAPILDI
GAZİEMİR Belediye Başkanı Arda ise, "Konak, Çiğli, Bornova, Buca, Menderes Belediyelerine ve İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Dayanışma içinde araçlarını gönderdiler. Gaziemir'de çöple ilgili hiçbir sorun yok. Konu, taşeron firmaya ödeme yapmamaktan kaynaklanmıyor. Taşeron firmamızın sahipleri Sarnıç'taki piknik alanıyla ilgili bir anlaşmaya uymadı. Onları kamusal alandan çıkarıp halkın kullanımına sunmak için yaptığım bir operasyon neticesi kontak kaparak bize ders vermeye çalıştılar. Belediyelerimizin desteği ile bunu aşıyoruz."

"TAŞERONDAN KURTARIYORUM"
GAZİEMİR Belediye Başkanı Arda, 6,5 milyon TL krediyle 16 sıfır araç alınacağını belirterek, "15-20 günde teslim edilecek. Gaziemir'i taşerondan kurtarıyorum" dedi.

MERT ALPDÜNDAR

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