İtfaiyenin başı asılsız ihbarlarla dertte

Bazı asılsız veya görevlerinin dışında olan ihbarlar nedeniyle daha büyük olaylara müdahale etmekte geç kalabildiklerini belirten itfaiye görevlileri vatandaşları sağduyulu olmaya çağırdı

Önceliği yangınlarda mahsur kalanları kurtararak yangın, sel ve su baskını gibi olaylara müdahale etmek, trafik kazalarında araç içerisinde sıkışanları kurtarmak olan itfaiye ekipleri, mesainin önemli bir kısmını da asılsız veya görevleri dışında yapılan ihbarlarda harcıyor.

185 ASILSIZ ARAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin başı asılsız ihbarlarla dertte. Maymunu veya muhabbet kuşu kaçanların aradığı itfaiye ekiplerinin, yangınlardan sonra en çok gittiği olayların başında hayvan kurtarma operasyonları geldi. Anahtarını unutunca çilingir yerine itfaiyeyi çağıranların yanı sıra parmağındaki yüzüğü çıkaramayan onlarca kişi itfaiyeye haber verdi. İzmir'de asılsız ihbarların sayısı yılda 185'i buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı verilerine göre, bu yılın ilk 11 ayında toplamda 39 bin 966 ihbar yapıldı.



HEPSİ DEĞERLENDİRİLDİ

İhbarlarda ilk sırayı 14 bin 237 ile yangınlar aldı. Bunu 7 bin 422 ihbarla, bilgi talep edenler izledi. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, kediler başta olmak üzere hayvanların kurtarılması için bu yıl içinde toplam 4 bin 523 ihbar yapıldı. Ekipler tüm ihbarları değerlendirdi. Yıl içerisinde asılsız çıkan ihbar sayısı ise 185. İtfaiye Santral Çavuşu Ercan Dağlı (37), özellikle yaz aylarında iş yoğunluğunun arttığını, her ihbarı titizlikle değerlendirdiklerini söyledi. can Dağlı, "Her ihbar bizim için gerçek ihbardır. Genelde tüm ihbarlara gidiyoruz. Görev olarak günde 50 olaya çıktıysak, bunun 5 veya 10'u asılsız çıkıyor" dedi.

Kimilerinin ise şahsi papağan veya maymunu kaçtığında da itfaiyeyi aradığını anlatan Dağlı, "Maymunum ağaçtan ağaca atlıyor" diyerek yakalanması için yardım istediklerini söyleyen Ercan Dağlı, ekiplerin bu tür durumlara müdahale etmesinin söz konusu olmadığını anlattı.

DOĞASI GEREĞİ TIRMANIYOR

ÖZELLİKLE kedi kurtarmak için çok ihbarın geldiğini belirten Ercan Dağlı, "Kediler için çok ihbar geliyor. Bizler de hayvanları çok seviyoruz. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.



FAKAT hayvanlar doğası gereği çatıya veya ağaca çıkabiliyor. Hayvanları görenler, mahsur kaldığını düşünerek ihbarda bulunuyor. Gittiğimizde kedi bulunduğu yerden atlayabiliyor. İtfaiye arandığında, aracımızı gönderiyoruz. Bu tür durumlarda filomuzu zayıflatmış oluyoruz. Vatandaşların biraz daha sağduyulu olmalarını bekliyoruz" dedi.