İzmir Ateşi’nin özlemine dayanamadı

FATMA Sevinç, iki yıl önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne bağışladığı atı ‘İzmir Ateşi’nin hasretine dayanamadı. Emekli olur olmaz İzmir’deki evini kapatan Sevinç, atıyla tekrar birlikte olabilmek için Eskişehir’e yerleşti.

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu'na, yaklaşık 2 yıl önce İzmir Ateşi isimli atını bağışlayan Fatma Sevinç, atının özlemine dayanamayarak şehir değiştirdi. 10 yıldır atıyla arasında büyük bir bağ kuran Sevinç, İzmir Ateşi'ni gönderdikten sonra özlemine dayanamayarak emekli olup Eskişehir'e yerleşti. ÇOK İYİ BİR HİPOTERAPİ ATI

Sevinç, atını gönderdikten sonra zor dayandığını kaydederek, "Atıma çok emek verdim, çok iyi bir hipoterapi atı. Okulu çok güzel temsil edebilir düşüncesiyle atımı buraya gönderdim. Atımdan ayrı 2 sene zor durabildim. Emekliliğim gelir gelmez İzmir'deki evimi kapattım, deniz kenarındaki yaşamımı bıraktım atımın arkasından Eskişehir'e yerleştim 7-8 ay önce. Buraya gönüllü olarak geliyorum, yapılacak işlere yardımcı oluyorum, atların bakımlarında yardımcı oluyorum" dedi.