Kanlı hesaplaşmayı kameralar çözecek

Erdal Kıran’ın Tire çarşı merkezinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından 9 kurşunla öldürülmesinin ardından özel ekip kuran Tire polisi güvenlik kameralarını incelemeye aldı

İzmir'in Tire ilçesindeki kanlı hesaplaşmanın ardındaki sırrı güvenlik kameraları çözecek. Erdal Kıran adlı 29 yaşındaki gencin önceki gün çarşı merkezinde kaldırımda yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramasının ardından özel ekip kuran Tire polisi, güvenlik kameralarını kare kare incelemeye aldı.

OTOMOBİLE BİNDİ

Olayın bir an önce aydınlatılması için hafta sonu izinlerini gönüllü olarak iptal eden dedektiflerin cinayet zanlısının yakalanması için en küçük ayrıntıyı bile değerlendirdiği öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda hareket eden ekipler son olarak olay yerinden Akyol Caddesi istikametine yaya olarak kaçan şüphelinin bir sokak sonra kendisini bekleyen özel bir otomobile bindiği bilgisine ulaştı.



OLAY YERİNDEN YAYA OLARAK KAÇMIŞTI

GÖRGÜ tanıklarının ifadesine göre, önceki gün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde yürüyen Kıran, arkasından yaklaşan şapkalı ve sakallı bir şahıs tarafından yaylım ateşine tutulmuştu. Genç adama tabancayla 9 kez ateş eden zanlı, kalabalığın şaşkın bakışları arasında olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaşmıştı. Vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan genç adam ise ambulansla kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamamıştı.

İHSAN KARATAŞ