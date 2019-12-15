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Haberler > Yaşam > Kemalpaşa’ya yeni adalet sarayı yapılıyor

’ya yeni yapılıyor

Kemalpaşa’ya yeni adalet sarayı yapılıyor
Giriş Tarihi: 15.12.2019

'İN ilçesinde adliye hizmet binası sorunu Milletvekili ve Plan ve 'ın girişimleri sonucu çözüldü.

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde adliye hizmet binası sorunu AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar'ın girişimleri sonucu çözüldü.

ANKARA'DA konuyu yakından takip eden ve olumlu sonuçlanması noktasında Adalet Bakanlığı ile görüşen AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, yeni adalet sarayının 2020 yılı yatırım programına alındığını açıkladı.
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