Balıkçıların korkulu rüyası! Balon balığını kediler bile yemiyor

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarında son yıllarda sıkça görülen Balon Balığı, denizdeki canlıların yanı sıra tekne ve olta balıkçılarını da tehdit eder duruma geldi.

Gökova Körfezinde kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşların oltasına sık sık Balon balığı takılması kıyı balıkçılarını tedirgin ederken, oltaya takılan yemler de Balon balığı tarafından yeniliyor.