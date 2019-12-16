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Balıkçıların korkulu rüyası! Balon balığını kediler bile yemiyor

Balıkçıların korkulu rüyası! Balon balığını kediler bile yemiyor

16.12.2019, 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,11:06

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarında son yıllarda sıkça görülen , denizdeki canlıların yanı sıra tekne ve olta balıkçılarını da tehdit eder duruma geldi.

Gökova Körfezinde kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşların oltasına sık sık takılması kıyı balıkçılarını tedirgin ederken, oltaya takılan yemler de tarafından yeniliyor.

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