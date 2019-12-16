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'de bir depoya ! Binlercesi ele geçirildi

İzmir'de bir depoya operasyon! Binlercesi ele geçirildi

16.12.2019, 17:03

'in Konak ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 7 bin 120 paket ile 115 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Mahallesi 825 Sokak'taki depoda kaçak bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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