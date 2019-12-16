İzmir'de bir depoya operasyon! Binlercesi ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 7 bin 120 paket kaçak sigara ile 115 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Sakarya Mahallesi 825 Sokak'taki depoda kaçak tütün bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.