Kütahya'da 'sis denizi' oluştu! Etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kütahya'da sabah saatlerinde oluşan ve öğleye kadar süren sis bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinin büyük bölümünde "sis denizi" oluştu. Tarihi Kütahya Kalesi de sis bulutu altında kaldı. İşte kartpostallık görüntüler...

Kütahya'da sabah saatlerinde oluşan ve öğleye kadar süren sis bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı.