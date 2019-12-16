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Haberler > Yaşam > Kütahya'da 'sis denizi' oluştu! Etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

'da ' denizi' oluştu! Etkili olan sis oluşturdu

Kütahya'da 'sis denizi' oluştu! Etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

16.12.2019, 16:48

'da sabah saatlerinde oluşan ve öğleye kadar süren bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle kent merkezinin büyük bölümünde "sis denizi" oluştu. Tarihi Kalesi de sis bulutu altında kaldı. İşte ...

'da sabah saatlerinde oluşan ve öğleye kadar süren bulutuyla güzel görüntüler ortaya çıktı.

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