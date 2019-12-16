Obstrüktif uyku apne sendromu ve beslenme

Obstrüktif uyku apne sendromu yaşayanların büyük çoğunluğu obezdir. Hastalığın gerilemesinde alkolden uzak durmanın ve dengeli beslenmenin büyük önemi var

Obstrüktif uyku apne sendromu, toplumda görülme sıklığı astım, KOAH, Tip 2 diyabet ve koroner arter gibi önemli kronik hastalıklar kadar fazladır. Bu sendrom, yetişkin erkeklerin yüzde 4'ünde, kadınların ise yüzde 2'sinde görülen yüksek görülme sıklığına sahip bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava akımı kısıtlılığı veya kısa süreli durmasıyla karakterize bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır ve uyku esnasında ara sıra meydana gelen nefes tıkanıklıkları sağlıklı yetişkinlerde oldukça yaygın olarak görülür.



