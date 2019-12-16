  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Obstrüktif uyku apne sendromu ve beslenme

uyku apne sendromu ve beslenme

Obstrüktif uyku apne sendromu ve beslenme
Giriş Tarihi: 16.12.2019

uyku apne sendromu yaşayanların büyük çoğunluğu obezdir. Hastalığın gerilemesinde alkolden uzak durmanın ve dengeli beslenmenin büyük önemi var

uyku apne sendromu, toplumda görülme sıklığı astım, KOAH, Tip 2 diyabet ve koroner arter gibi önemli kronik hastalıklar kadar fazladır. Bu sendrom, yetişkin erkeklerin yüzde 4'ünde, kadınların ise yüzde 2'sinde görülen yüksek görülme sıklığına sahip bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. Hava akımı kısıtlılığı veya kısa süreli durmasıyla karakterize bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır ve uyku esnasında ara sıra meydana gelen nefes tıkanıklıkları sağlıklı yetişkinlerde oldukça yaygın olarak görülür.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obstrüktif uyku apne sendromu ve beslenme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN