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'den 'ya götürüyorlardı... '' operasyonu!

İzmir'den Ankara'ya götürüyorlardı... 'Ölüm hapı' operasyonu!

17.12.2019, 09:30

'den temin ettikleri hapları 'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne binen kişilere operasyon düzenlendi. 'de düzenlenen operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi

'da polisin düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda satışı yasaklanan "Cytotec" isimli mide ilacının "düşük hapı" adı altında 'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan M.V. ve B.V'nin 'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiklerini belirleyen ekipler söz konusu kişileri 'de yakaladı.

Zanlıların üzerinde 300 adet "Cytotec" isimli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.V. ve B.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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