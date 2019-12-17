İzmir'den Ankara'ya götürüyorlardı... 'Ölüm hapı' operasyonu!

İzmir'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne binen kişilere operasyon düzenlendi. AŞTİ'de düzenlenen operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda satışı yasak olan ve gebeliğini sonlandırmak isteyen kadınlar için ölüm riski taşıyan 300 adet hap ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan "Cytotec" isimli mide ilacının "düşük hapı" adı altında Ankara'da piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan M.V. ve B.V'nin İzmir'den temin ettikleri hapları Ankara'ya getirmek üzere şehirlerarası yolcu otobüsüne bindiklerini belirleyen ekipler söz konusu kişileri AŞTİ'de yakaladı. Zanlıların üzerinde 300 adet "Cytotec" isimli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.V. ve B.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.