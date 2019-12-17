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'den uyarısı Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 17 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak?

17.12.2019, 09:12

Bugün 'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Salı raporu...

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 17°C

Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

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