Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 17 Aralık Salı hava durumu raporu...
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 17°C
Az bulutlu, yer yer puslu ve sisli
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 17 Aralık Salı! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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