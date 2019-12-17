Mutluluğu iliklerine kadar hissetti

Antalya'da babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'nın (4) kalabalık ortamlara girmesine izin verilmiyor. Son dönemde hayatının ilklerini yaşamaya başlayan Öykü Arin, kukla ve sinema gösterilerinin yanı sıra opera da izledi.

Antalya'da babasından nakledilen yüzde 98,5 uyumlu ilikle yaşama tutunan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (4) hayatında ilkleri yaşıyor. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu edilen Öykü Arin'in saçları ve kirpikleri belirginleşmeye başladı. Kalabalık alanlara girmesine izin verilmeyen Öykü için özel olarak kukla, sinema, bale ve opera gösterileri yapıldı. Kukart Kukla ve Sanat Merkezi yetkilileri, Öykü'ye özel kukla gösterisi hazırladı. Öykü Arin, heyecandan yerinde durmayarak sahneye çıktı ve gösteriye dahil oldu. 'Frozen 2' filmini de sinema salonunda ailesiyle izleyen Öykü Arin, maskesini çıkardı. Öykü'nün heyecanlı anlarını sosyal medya hesabından paylaşan anne Eylem Şen Yazıcı, "Öykü yerinde duramadı. Heyecanlandı, korktu, mutlu oldu" dedi. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'nın provalarına katılan Öykü, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin de özel konuğu oldu.