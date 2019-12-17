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yazdı, iddianame hazırlandı

Yeni Asır yazdı, iddianame hazırlandı
Giriş Tarihi: 17.12.2019

’ta 10 yaşındaki engelli oğlunun kötü muamele gördüğü iddiasıyla dava açan anne ’a, savcı ‘uzlaşmaya gidin’ dedi. Gözü yaşlı anne, “Ben adalet arıyorum, işkencecilerle uzlaşma mı olur!” diyerek isyan etti. 'ın gündeme taşımasının ardından harekete geçen savcılık, hazırladığı iddianameyi dün Uşak 1. 'ne gönderdi.

Uşak'ta engelli oğlunun rehabilitasyon merkezinde dövüldüğü iddiasıyla dava açılmasını isteyen annenin sesini Yeni Asır duyurdu. Gözü yaşlı anne Emine Kılınç'ın isyanını Yeni Asır'ın gündeme taşımasının ardından harekete geçen savcılık, hazırladığı iddianameyi dün Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, dava sürecini başlattı. 10 yaşındaki beyin felci hastası Mustafa Kılınç'ın annesi Emine Kılınç, oğlunun özel rehabilitasyon merkezinde işkence gördüğünü iddia ederek savcılığa başvurmuş, aradan bir yıl geçmesine rağmen dava açılmazken savcılığa giden anne, 'uzlaşın' teklifi karşısında büyük şok yaşamıştı. Gözü yaşlı anne, Yeni Asır'ın önceki gün manşetten duyurduğu haberde, "Ben adalet arıyorum, işkencecilerle uzlaşılır mı?" diyerek isyanını dile getirmişti. Yeni Asır'a teşekkür eden Kılınç, "Çocuğuma işkence yapanlar, Yeni Asır sayesinde yargı önünde hesap verecek" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

'Uzlaşın' çağrısı isyan ettirdi

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