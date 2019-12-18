Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İsa Gül idaresindeki 50 DK 732 plakalı yolcu otobüsü, Antalya-Afyonkarahisar kara yolu Dinar ilçesi yakınlarında Ali Acar yönetimindeki 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çaptı.
Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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