Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.