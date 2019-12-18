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'da ! ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

18.12.2019, 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,09:23

'da ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Dinar ve Sandıklı devlet hastanelerine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İsa Gül idaresindeki 50 DK 732 plakalı , Antalya- kara yolu Dinar ilçesi yakınlarında Ali Acar yönetimindeki 32 ES 086 plakalı çimento yüklü kamyona arkadan çaptı.

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