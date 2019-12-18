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'de balıkçı esnafından '' uyarısı! alırken buna dikkat!

Çanakkale'de balıkçı esnafından 'tombik' uyarısı! Balık alırken buna dikkat!

18.12.2019, 11:11

'de hali esnafı, balıklarının '' diye satıldığını belirterek, vatandaşları alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hal esnafından Engin Tunç, "Vatandaşlar bu kanlı ve ekşimsi balık ile torik ve palamudu karıştırmamalı. Çünkü bazen torik ya da palamut diye tombik satılıyor. Vatandaşımız kandırılmamak istiyorsa, alışverişini bildikleri esnaftan yapsın" dedi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bu yıl sezonunda balık çeşidi bollaşmayınca, bu durumu fırsat bilen balıkçılar, balığını etiketiyle satmaya başladı.

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