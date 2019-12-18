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'da feci ! Erimiş çelik bloktan kopan parça

İzmir Aliağa'da feci iş kazası! Erimiş çelik bloktan kopan parça boğazını kesti

18.12.2019, 16:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,16:38

'in ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi ağır yaralandı. İddialara göre, yerde bulunan erimiş çelik bloktan kopan parça, kesim alanında çalışan R.Ç.'nin .

Edilen bilgiye göre kaza, Aliağa ilçesindeki organize sanayi içerisinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, yerde bulunan erimiş çelik bloktan kopan parça, kesim alanında çalışan R.Ç.'nin boğazını kesti. Kazada yaralanan işçi R.Ç.'nin ilk tedavisi Aliağa Devlet Hastanesinde yapıldı ve ardından Çiğli Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildi. R.Ç. buradan da Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. İşçi R.Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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