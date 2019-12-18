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'de 132 düzensiz yakalandı

İzmir'de 132 düzensiz göçmen yakalandı

18.12.2019, 10:46

'in Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerinde 132 düzensiz yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı.

Çeşme, Menderes ve Urla ilçelerindeki denetimlerde 58 Suriye, 60 Afganistan, 7 Kongo, 3 Orta Afrika, 2 Togo ve 2 Mali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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