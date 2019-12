Google neden açılmıyor? Google ve Youtube erişim sorunu!

Google ve Youtube'a girmek isteyen kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Google'a neden girilmiyor? Youtube'a neden girilmiyor? soruları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, YouTube, Google, Gmail ve diğer servislere neden girilmiyor? İşte merak edilenler...

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Google çöktü mü? Türkiye'de internet kullanıcıları Google'a girmeye çalıştıklarında 502 hatasıyla karşı karşıya kalıyor. "The server encounterede a temporary error and could not complete your request. Please trt again 30 seconds. That's all we know" Türkçesi: Server geçici bir hatayla karşı karşıya kaldı ve şu anda sizin isteğinizi tamamlayamıyor. 30 saniye içinde tekrar deneyiniz.

BTK tarafından yapılan açıklamada kesintinin Türkiye veya BTK kaynaklı olmadığı, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Aşağıdaki görselden de anlaşılabileceği gibi Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Türkiye üzerinde Google kaynaklarında internet sorunu yaşanıyor! İspanya, Çekya, Polonya, Hollanda, Ukrayna, İrlanda, İngiltere, Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde de Google erişim sorunu yaşanıyor.

BAKAN SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."