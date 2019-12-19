  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Siz de cebinizdeki parayı kontrol edin! Değeri 100 bin lira

Siz de cebinizdeki parayı kontrol edin! Değeri 100 bin lira

Siz de cebinizdeki parayı kontrol edin! Değeri 100 bin lira

19.12.2019, 18:09

'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Siz de cebinizdeki parayı kontrol edin! Değeri 100 bin lira haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN