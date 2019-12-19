Siz de cebinizdeki parayı kontrol edin! Değeri 100 bin lira

Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı.
19.12.2019, 18:09
Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı.
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