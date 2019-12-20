2020, aslan gibi geliyor

Aslanlar, çalışma evinizdeki Jüpiter birçok yenilik fırsatlarını sunarken; Uranüs’ten olumlu kariyer desteği alacaksınız. Uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Artık, şans sizden yana...

Bu yıl Satürn ile Plüton sağlık ve çalışma evinizi etkiliyor. Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere yer vermeyi düşünürseniz, yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Geride bıraktığınız yıllarda; ilişkiniz için gösterdiğiniz çabaların ne kadarı size fayda sağladı veya ne kadarının zararını gördünüz. İşte, tüm bunları iyice düşünmeli ve olması gerekeni uygulamalısınız. İçsel sezgileriniz güçlü çalışmaya başlayacak. Geçen yıl sahip olduğunuz güçlü tavırlarınız; bu yıl yerini kararlı çabalara bırakıyor. Sessiz ve derinden gitmeyi tercih ediyor, adımlarınızı akıllıca atıyorsunuz. Çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranış biçimini sergileyebilirsiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız fakat yine de, duygusal doyum sağlamanızın güç olduğu bir yıl. Çalışma evinizdeki Jüpiter bir çok yenilik fırsatlarını sunarken; Uranüs'ten olumlu kariyer desteği alıyorsunuz.



DOSTLARDAN YARDIM

İyi pozisyondaki dostlarınızın yardımlarını görecek, beklemediğiniz bir şekilde ortaya çıkan özel kişilerden destek alacaksınız. Maddi yaşamınızla ilgili süreçlerde geri planda kalarak yeni atılımlar yapmamalısınız. Özetle, maddi konularla ilgili bilançolarını tekrar gözden geçirerek beklemede kalabilir, parasal konularda daha da detaylara inerek stratejiler geliştirebilirsiniz. Kişiliğinizle ilgili bilinçaltında yatan düşünceleriniz berraklaşacak, yapacaklarınız konusunda güçlü adımlar atacaksınız.



RENKLİ ÇEVRELER

Bu yıl altı tutulma var. Aşk, yenilikler, çalışma ve sağlık evinizi etkileyecek. Sağlığınızla ilgili süregelen bir şey varsa radikal sonuçlar elde edeceksiniz. Gezegenlerden alacağınız bu tür bir etkilenme ile güçlü ve enerjik duygularla donatılacağınız için, çok küçük olaylar karşısında bile agresif tepkiler verebilirsiniz. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz.



SİZ SEVGİLİ ASLANLAR:

Aşk sizin yaşam biçiminizdir. Aşık olduğunuz zaman, mutluluktan ışıldayan gözlerinizle, duygularınızı herkesle paylaşmak istersiniz. Sevdiğiniz kişi aradığınız kişi ise tutkuyla bağlanır ve asla ondan ayrılmak istemezsiniz. Alevli kişiliğiniz hiç kimseyle boy ölçüşemez. Gerçek bir sevgi insanısınız. Bir Koç'la ateşli bir birliktelik, İkizler'le özendirici, Terazi'yle romantik, Yay'la gerçek bir aşk, Kova'yla zıt kutup çekimi yaşarsınız.





SAĞLIK

Sağlık konusunda bu yıl oldukça hassassınız. Kazalara karşı tedbirli olmalısınız. Yine elektrikli aletlere karşı dikkatli olmalı ve evinizde herhangi bir elektrik kaçağı olmaması için, önlemlerinizi almalısınız. Kronik rahatsızlıklarınız yeniden gündeme gelebilir. Daha önce ihmal ettiğiniz rutin sağlık kontrolleriniz varsa onları yeniden yaptırmalısınız. Tedavinizi yarım bırakmaktan kaçının. Sizi çok zorlamayacak sportif faaliyetler, yürüyüşler ve dinlendirici kısa yolculuklar doğal ilaçlarınızdır. Bu dönem ailenizin sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Ailenin yaşlı bireylerinin hastalıkları ve ufak tefek sorunları yüzünden hastane kapılarını aşındırabilirsiniz.



AŞK

Kendinizle savaşınız var. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Bu yıl iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha esnek olmalı, eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratma yerine eskileri akıllıca değerlendirmelisiniz. Yılın ilk aylarında aşk hayatınız Mars sayesinde çekicilik kazanıyor ve hareketli bir döneme giriyorsunuz. Mart ayından sonra ilişkilerinizi sonlandırabilirsiniz. Mars ve Satürn birlikte hareket edecekler. Ani değişimler sizi yoracaktır ve duygusal karmaşa yaratacaktır. Fakat, bu sizin durum değerlendirmesini daha net yapmanızı sağlayacak. Daha hesaplı davranarak içinden çıkılmaz sorunları çözeceksiniz.



İŞ VE KARİYER

2020 yılı, önemli hatırlatmalarla karşınıza çıkacak. Sürprizler gezegeni Uranüs toplumsal konularda önemli işlerin altına imzalar atacak, uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Artık, şans sizden yana. Yeni maddi kaynaklar bulacak, daha kazançlı işlerin altına imza atacaksınız. Jüpiter yıl boyunca sağlık ve çalışma evinizde kalacak. Yaz aylarında Mars ruhsal evinizde ilerleyerek yurt dışı şansınızı artıracak. Yolculuklarda ilginç fikirleri paylaşacağınız kişilerle arkadaşlık edeceksiniz.



DÜŞLER GERÇEK OLACAK

Dikkatinizi çeken insanlarla farklı fakat arzuladığınız ortamlarda bulunacaksınız. Yıllardır istediğiniz düşleri gerçekleştirebileceksiniz. Fikir birliği ettiğiniz kişiler size uygun kişiler olacak. Bulunduğunuz konumu destekleyici kurs gibi kısa eğitim çalışmalarında bulunacaksınız. Bu detaylar işinizle ilgili katkılarda bulunacak. Yıl boyunca Uranüs 10. kariyer evinizdeki destekleyici etkilerini esirgemeyecektir. Üst düzeyde çalışmak istiyorsanız; gerekli fırsatları karşınıza çıkaracak ve işinizle ilgili uygun ortamları yaratacaktır. İletişiminizi kuvvetlendirecek, aklınızı ve mantığınızı şansınızla birleştireceksiniz.



YARIN: BAŞAK



FİLİZ ÖZKOL