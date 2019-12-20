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'da olarak başladığı işle şimdi çocuklarını okutuyor

Afyonkarahisar'da hobi olarak başladığı işle şimdi çocuklarını okutuyor

20.12.2019, 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,11:41

'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan , sanat eserine dönüştürdüğü su kabaklarının geliri ile çocuklarının eğitimini sağlıyor.

Evli ve 3 çocuk babası , ekiminden hasadına tüm aşamasında emek verdiği su kabakları için evinin bir köşesini atölyeye dönüştürdü.

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