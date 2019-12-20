Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Ali Osman Karakuş, sanat eserine dönüştürdüğü su kabaklarının geliri ile çocuklarının eğitimini sağlıyor.
Evli ve 3 çocuk babası Ali Osman Karakuş, ekiminden hasadına tüm aşamasında emek verdiği su kabakları için evinin bir köşesini atölyeye dönüştürdü.
Afyonkarahisar'da hobi olarak başladığı işle şimdi çocuklarını okutuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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