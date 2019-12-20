Kontrolden korkmayın!

Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü Meme Birimi'nden Doç. Dr. Levent Yeniay, meme kanserinin çok sık görüldüğünü belirtti. "Batı ülkelerinde sekiz kadından birisi hayat boyu meme kanseri tanısı alıyor. Ülkemizde bu kadar yüksek bir oran olmasa da kadınlarda en çok görülen kanser türünü oluşturuyor" diyen Yeniay, sözlerini şöyle sürdürdü:



HEKİME BAŞVURUN

Merkezimiz Türkiye'deki en önemli ve en eski meme merkezlerinden birisi. Bizim için de çok yoğun bir yıl geride kalıyor. Meme koruyucu (Memenin tümü alınmadan) ameliyat sayılarımız arttı. Kadınlarımızdan en önemli beklentimiz; kontrolden ve hekiminize başvurmaktan korkmayın.