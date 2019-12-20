  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kontrolden korkmayın!

Kontrolden korkmayın!

Kontrolden korkmayın!
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümü Meme Birimi'nden Doç. Dr. Levent Yeniay, meme kanserinin çok sık görüldüğünü belirtti. "Batı ülkelerinde sekiz kadından birisi hayat boyu meme kanseri tanısı alıyor. Ülkemizde bu kadar yüksek bir oran olmasa da kadınlarda en çok görülen kanser türünü oluşturuyor" diyen Yeniay, sözlerini şöyle sürdürdü:

HEKİME BAŞVURUN
Merkezimiz Türkiye'deki en önemli ve en eski meme merkezlerinden birisi. Bizim için de çok yoğun bir yıl geride kalıyor. Meme koruyucu (Memenin tümü alınmadan) ameliyat sayılarımız arttı. Kadınlarımızdan en önemli beklentimiz; kontrolden ve hekiminize başvurmaktan korkmayın.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kontrolden korkmayın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN