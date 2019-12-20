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yerleştirme sonuçları açıklandı! Memur alımı son dakika yerleştirme sonuçları! KPSS/2 sonuçları sorgulama ekranı

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Memur alımı son dakika yerleştirme sonuçları! ÖSYM KPSS/2 sonuçları sorgulama ekranı

20.12.2019, 14:02 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019,14:13

yerleştirme sonuçları açıklandı. 03-12 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS 2019/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek. 2019 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.

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