Kütahya'da cezaevine kargolanan kabağın içinden çıkanlar şok etti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine kargo ile gönderilen süs kabağının içinden 20 gram esrar çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i infaz koruma memuru 3 şüpheliden, kargoyu gönderen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te oturan E.K., bir yakının kaldığı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kapalı cezaevine, içerisine 20 gram esrar gizlediği süs kabağı gönderdi. Kargonun alıcı kısmına M.E.'nin adını yazan şüpheli E.K., aynı cezaevinde infaz koruma memuru olan İ.G.'nin cep telefonu numarasını irtibat hanesine yazdı. Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri de kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisi üzerine harekete geçti.