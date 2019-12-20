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'da feci kazada pulluk araca saplandı!

Manisa'da feci kazada pulluk araca saplandı! İbresi takılı kaldı

20.12.2019, 11:57

'nın Kula ilçesinde -Ankara D300 karayolu üzerinde seyir halindeki pulluk takılı traktöre arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada traktöre takılı pulluk araca saplanırken, kazaya karışan aracın ibresi 150'de takılı kaldı.

, saat 09.00 sıralarında -Ankara D300 karayolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak İstikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan O. (56) idaresindeki 20 K 5157 plakalı otomobil, kavşaktan çıkıp aynı istikamete seyretmekte olan Yavuz A. (38) idaresindeki 45 RA 8045 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.

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