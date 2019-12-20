Manisa'da feci kazada pulluk araca saplandı! İbresi takılı kaldı

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde seyir halindeki pulluk takılı traktöre arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada traktöre takılı pulluk araca saplanırken, kazaya karışan aracın ibresi 150'de takılı kaldı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak İstikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin O. (56) idaresindeki 20 K 5157 plakalı otomobil, kavşaktan çıkıp aynı istikamete seyretmekte olan Yavuz A. (38) idaresindeki 45 RA 8045 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarptı.