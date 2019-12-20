Adalar'da 81 atın Ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesi sonrası 'Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı bulaşıcı mıdır?' soruları merakla araştırılmaya başlandı. Ruam hastalığının atları öldürmesinden sonra adada giriş çıkışlar yasaklanarak bölge karantinaya alındı. Peki Ruam hastalığı bulaşıcı mıdır? Ruam hastalığı belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

Ruam hastalığı sebebiyle birçok atın ölmesinin ardından vatandaşlar Ruam hastalığı ile ilgili araştırmalara başladı. Adalar'da yaşanan at ölümleri sonrası bölge karantinaya alındı. Peki Ruam hastalığı nedir? Ruam hastalığı bulaşıcı mıdır? Hastalığın belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

RUAM HASTALIĞI NEDİR, RUAM HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Ruam hastalığı, en çok at, merkep ve katırlar gibi tek tırnaklılarda görülmektedir. İnsan, kedi ve hayvanat bahçelerindeki hayvanlarda da görülebilir. Ruam hastalığının etkeni Psedumonas malleidir. Ruam hastalığı insanlara da bulaşabilir.

Etkenin; fiziksel (ısı, ışık, kuruma) ve kimyasal ( dezenfektanlar ) maddeler ile kemoterapötiklere (antibiyotikler, sülfonamid ve çeşitli ilaçlar ) karşı direnci zayıftır. Su yalaklarında, ruam apsesi irininde, rutubetli ve karanlık yerlerde uzun süre canlı kalabilir.Genel olarak tek tırnaklı hayvanlarda görülen ruam hastalığı, ölümcül ve tehlikeli bir hastalıktır.

RUAM HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Solunum zorluğu, Ruam hastalığının en belirgin belirtileri arasında yer almaktadır. İnsanlarda farklı bölgelerde ortaya çıkabilir. Eğer hastalık akciğerleri hedef alırsa, bu durumda hastalığa yakalananlarda solunum zorluğu başlar. Hastalar, çok çabuk yorulmaya başlarken burunda sıklıkla kanamalar görülebilmektedir.

Birçok insanda zayıflama gibi belirtiler de ortaya çıkarır. Burnu hedef aldığında devamlı ancak tek taraflı bir akıntı söz konusu olmaktadır. Her geçen gün akıntı daha yoğun bir hale gelmeye başlar ve son dönemlerinde renk de değiştirebilir. Deriyi hedef aldığında ise apse oluşumunu tetiklemektedir. İlk olarak derinin alt katmanlarında modüllerin meydana gelmesi ile başlar ve sonrasında cildin en üst tabakasında apse oluşumu gerçekleşir.