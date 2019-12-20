Sıra 23. ameliyatta

Türkiye Adanalı Güllü Köse’yi iki yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle tanıdı. Geçirdiği sıkıntılı günlere rağmen adeta estetik ameliyat bağımlısı olan genç kadın, 23’üncü kez bıçak altına yatmaya hazırlanıyor.

Adana'da 2 yıl önce sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 2 çocuk annesi Güllü Köse, yılbaşından sonra 2 estetik ameliyatı daha olacak. Daha önceki kalıcı makyaj sildirme ameliyatında kaş derisi yanan Köse, ses estetiği ve kaş estetiği ameliyatına gireceğini söyledi.



SARKTIKÇA GERDİRDİ

Estetik yaptırmaya nasıl başladığını anlatan 2 çocuk annesi Güllü Köse, "26 yaşımda 2'nci çocuğumu doğurdum. Hamile kaldığımda zaten çok kiloluydum. 105 kiloyla doğuma girdim. Doğumdan sonra hamilelik kilolarımı verdim ama vücudumda çok fazla sarkma oldu. Hamilelik sonrasında 'karnımı gerdireyim', 'göğüslerimi dikleştireyim' diye başladım. Sonra hızlı bir şekilde kilo vermeye başladım. Kilo verince sarkmalar oluştu, sarkmalar oldukça ben gerdirmeye başladım... Burada böyle bir hata yaptım ve onu da insanlara söylüyorum. Ben ideal kiloma gelmeden estetik ameliyatı yaptırdım ama kilo vermeye devam ettiğim için vücudum sarkmaya devam etti. Dolayısıyla bir kere yapılması gereken işlem birden fazla yapıldı" dedi.



HAPİS CEZASI ALDI

Yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Köse, "Dudak dolgusu maceram oldu. Dudak dolgusu doktor sandığım biri tarafından yapıldı. 3 gün sonra dudaklarım çok şişti başka birkaç arkadaşımın daha başına geldi. Daha sonra bu adli boyuta geçti Sağlık Bakanlığı duruma el attı o kişi de hapis cezası aldı. Bu durum yaşandığında 17'nci ameliyatımdı, sonra 20 oldu, 22 oldu" diye konuştu.





Sahte doktora yaptırdığı dudak dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşayan, bir başka operasyonda kaş derisi yanan Güllü Köse yaşadığı acıları unutmuşa benziyor.



"ÜNLÜLER ALBÜM ÖNCESİ SES ESTETİGİ YAPTIRIYOR!"

23'ÜNCÜ estetik ameliyatının ses estetiği olacağını söyleyen Köse, "Yılbaşından sonra ses estetiği olacağım. Türkiye'de bunu yapan bildiğim kadarıyla tek bir tane doktor var. Normalde doktor isim verdi de ben vermeyeyim; çok fazla ünlü albüm çıkarmadan önce ses estetiği olmuş" dedi. Kaşının da kalıcı makyaj sildirme operasyonu sırasında yandığını belirten Köse, 24'üncü estetik ameliyatının kaş estetiği ameliyatı olacağını söyledi.



Güllü Köse 10 yılda 22 ameliyat geçirdi



KARDASHİAN KARDESLERİ GÖRÜP ÖZENDİ VE BİR FİLMDE ROL ALDI

Dünyada ya da Türkiye'de birine benzemek gibi bir derdi olmadığını dile getiren Köse, "Benim derdim daha iyisi olmaktı. Sadece çok moda olduğunda yaklaşık 6 yıl önce Kim Kardashian'lardan gördüğüm için Brezilya poposu ameliyatı yaptırdım, kabul ediyorum." diye konuştu. Köse, Brezilya poposu ameliyatı ve kaburga aldırma ameliyatından sonra uzun bir süre bir Arap dizisinde rol aldığını da sözlerine ekledi.

