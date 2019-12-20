Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde lüks otomobil ile 250 kilometre hıza ulaşan ve ünlü oyuncu Özcan Deniz’in yeğeni olduğu öğrenilen 16 yaşındaki sürücü, sivil trafik polisi tarafından yakalandı.
Ünlü oyuncu Özcan Deniz'in yeğeni D.D, lüks otomobil ile Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkisinde hız denemesi yapmıştı. 16 yaşında olduğu öğrenilen sürücü 250 kilometre hıza ulaştığı o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Ünlü oyuncu Özcan Deniz’in yeğeni gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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