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'da otogarda ! Ölü ve yaralılar var

Aydın'da otogarda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

22.12.2019, 09:21

'ın ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi (21) ile husumetlileri (22) ve Ferit (23) arasında silahlı kavga çıktı. Olayda Şimşek hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tuvalet kısmında meydana geldi. İddiaya göre ve Ferit yanlarına arkadaşlarını da alarak otomobille sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki tartıştıkları tuvalet işletmecisi 'in yanına geldi. Üç kişi arasında önce yaşanan kavganın ardından kavga çıktı.

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