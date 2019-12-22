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'da polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı

Manisa'da polis olduğunu söyleyerek kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı

22.12.2019, 09:50

'nın Turgutlu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak kimlik kontrolü yapan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi'nde Erdal T, evlerine giden anne ve kızın önüne geçerek polis olduğu söyledi ve kimlik kontrolü yapmak istedi.

Erdal T'den şüphelenen anne ve kızı durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri Erdal T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

AA

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