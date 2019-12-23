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'da Nazilli banyosu ile şifa dağıtıyor

Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi çamur banyosu ile şifa dağıtıyor

23.12.2019, 10:05

'ın Nazilli ilçesindeki 'nde 4 ay önce termal mineralli banyosu ünitesi kuruldu. Başhekim Dr. Şafak Çalışkan, kamu hastanesinde çamurla tedavi yönteminin 'de ilklerden biri olduğunu belirterek, bel ve bacaklarında eklem ağrısı, romatizma bulunan hastaların, doktorların uygun görmesi halinde hastaneden randevu alarak bu tedaviden yararlanabileceklerini bildirdi.

Uşak'ta bulunan bir özel hastaneden sonra ilk olarak, Nazilli Peloidoterapi ( tedavisi) Ünitesi kurularak, Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nden getirttikleri termal mineralli çamurla ücretsiz romatizmal hastalıkların tedavisine başlandı.

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