Aydın'da Nazilli Devlet Hastanesi çamur banyosu ile şifa dağıtıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 4 ay önce termal mineralli çamur banyosu ünitesi kuruldu. Başhekim Dr. Şafak Çalışkan, kamu hastanesinde çamurla tedavi yönteminin Türkiye'de ilklerden biri olduğunu belirterek, bel ve bacaklarında eklem ağrısı, romatizma bulunan hastaların, doktorların uygun görmesi halinde hastaneden randevu alarak bu tedaviden yararlanabileceklerini bildirdi.

Uşak'ta bulunan bir özel hastaneden sonra ilk olarak, Nazilli Devlet Hastanesi Peloidoterapi (çamur tedavisi) Ünitesi kurularak, Muğla'nın Fethiye ilçesi ve Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nden getirttikleri termal mineralli çamurla ücretsiz romatizmal hastalıkların tedavisine başlandı.