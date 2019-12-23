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'da feci : 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

23.12.2019, 15:45

'nın Hisarcık ilçesinde araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. , yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Halil Öztürk yönetimindeki 43 PF 243 plakalı otomobil, ilçe merkezi girişindeki kavşakta Musa Yavuz'un kullandığı 43 PH 045 hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler Öztürk ve Yavuz ile otomobilde bulunan Havva Öztürk, 112 Acil Servis ekiplerince Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Musa Yavuz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

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