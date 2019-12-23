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’nin gözdesi Buca

Lezzetli Kış Şöleni’nin gözdesi Buca
Giriş Tarihi: 23.12.2019

İzmir'de bu yıl İZFAŞ tarafından ilki gerçekleştirilen Lezzetli Kış Şöleni'nde Buca Belediyesi standı büyük ilgi görüyor. Belediyenin çeşitli merkezlerindeki kurslara katılan kadınların yıl boyu ürettikleri el emeği ürünler fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kâğıt oyma sanatıyla yapılmış eserlerden bez bebeğe, takıdan el işi çantalara, yılbaşı temasıyla hazırlanan birbirinden lezzetli kurabiye ve yiyeceğe kadar pek çok ürünün yer aldığı stantta, kursiyerler yıl boyunca ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine de katkıda bulunuyor. Lezzetli Kış Şöleni, Kültürpark'ta 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

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