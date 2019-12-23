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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık Pazartesi hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık Pazartesi hava durumu...

23.12.2019, 09:16

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, , Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, ,Denizli, Burdur, ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, , Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 23 Aralık Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

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