Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Burdur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 23 Aralık Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına( 60 - 90 km/ saat) yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına(100 km/ saat üzeri) şeklinde esmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 16°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 18°C Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı