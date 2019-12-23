Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın acı günü! 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü avukat Rahi Özkan, 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Reha Uğur'un ölüm haberi duyanları yasa boğdu.

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı avukatı Rahmi Özkan'ın henüz 13 yaşında olan torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Ölüm haberi duyanları yasa boğdu.