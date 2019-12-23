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'daki avukat 'ın acı günü! 13 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Müge Anlı'daki avukat Rahmi Özkan'ın acı günü! 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti

23.12.2019, 12:57

ile Tatlı Sert programının ünlü avukat Rahi Özkan, 13 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Reha Uğur'un ölüm haberi duyanları yasa boğdu.

atv ekranlarının sevilen programı ile Tatlı Sert'in başarılı avukatı 'ın henüz 13 yaşında olan torunu hayatını kaybetti. Ölüm haberi duyanları yasa boğdu.

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