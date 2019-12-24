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’ndan savcılığa Zeliha çağrısı

Aydın Barosu’ndan savcılığa Zeliha çağrısı
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Didim'de yaşayan Zeliha Erdemir (36), boşandığı eşinin ölüm tehditleri nedeniyle 46 kez suç duyurusunda bulunmuş, Yeni Asır olayı manşetten duyurmuştu. Aydın Barosu, Erdemir'i öldürmekle tehdit eden eski kocası Murat Cem Kara için savcılığa başvurup genç kadının koruma tedbiri kararının tebliğ edilmesini istemişti. Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, "Baromuzca dosyalar mağdur kadının avukatlarıyla takip edilmeye başlandı" dedi.

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