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’de ayini

İzmir’de Noel ayini
Giriş Tarihi: 24.12.2019

Hrıstiyan aleminde 'nın doğum günü kabul edilen gecesi, 'nde gerçekleşen ayinle kutlandı. 'de Noel dolayısı ile kentin pek çok kilisesinde ayin düzenlendi.

Hrıstiyan aleminde Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi, Buca Protestan Babtist Kilisesi'nde gerçekleşen ayinle kutlandı. İzmir'de Noel dolayısı ile kentin pek çok kilisesinde ayin düzenlendi. 1834 yılında çoğunluğu İngilizlerden oluşan bir göçmen topluluğunca yapılan Buca Protestan Baptist Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini, kilisenin ruhani lideri Ertan Çevik yönetti. Ayinde İncil'den bölümler ve Hazreti İsa'nın doğumunu konu alan ilahi ve dualar okundu. Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan içeceklerin dağıtılmasının ardından, katılımcılar mum yakarak dua etti. Halka açık olarak gerçekleştirilen ayine yerli ve yabancı çok sayıda insan katılım gösterdi. Ayinin ardından kilise bahçesinde ikram edilen kurabiye ve çay eşliğinde sohbetler edildi.

TOLGA TEKİN

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