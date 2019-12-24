Mucize bebek Faysal 1 yaşında

5 günlükken lösemi olduğu fark edilen ve 20 günde donör bulunarak ilik nakli olan ‘mucize bebek’ Faysal Can Kılınç, birinci yaşını partiyle kutladı.

İzmir'de yaşayan Hatice (30) ve Turan (31) çifti, oğulları Faysal Can Kılınç'ın doğumundan beş gün sonra, immün yetmezliği yaşadığını öğrendi. İmmün yetersizliği lösemiye dönüşmeye başlayan Faysal'ın ilik nakli olması gerektiğine karar verdi ve Faysal bebek için donör taraması başlatıldı. Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) tarafından başlatılan taramanın henüz 20'nci gününde Faysal bebek için yurt içinden yüzde yüz uyumlu donör bulundu. ğunu öğrenen aile, tarifsiz bir mutluluk yaşadı. Ege Üniversitesi Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nin işbirliği ile 26 Nisan tarihinde nakil işlemi gerçekleştirildi. Faysal için, nakil işleminden 8 ay sonra birinci yaş günü partisi düzenlendi. Diğer lösemi hastası çocukların da Faysal ile birlikte umut bulduğu kutlamada, sağlığına kavuşan Faysal bebek ve ailesi zorlu süreci geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.